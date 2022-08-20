Помилитися під час введення номера чужої картки досить просто, а іноді помилки трапляються навіть при автоматичному зчитуванні додатком вашого банку.
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Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку — інструкція
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:04
Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку...
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Дивися повний текст
Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку — інструкція
Додано: Пон 05 гру, 2022 11:04
Та я скажу,що я вам щось продав і фіг ви що докажете.
Треба бути просто людиною і повернути те ,що нам неналежить.
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