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Що робити, якщо випадково
надіслали кошти на чужу картку...

Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 11:04

Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку...

Пропонуємо до обговорення:
Помилитися під час введення номера чужої картки досить просто, а іноді помилки трапляються навіть при автоматичному зчитуванні додатком вашого банку.

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Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку — інструкція
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 11:04

Та я скажу,що я вам щось продав і фіг ви що докажете.
Треба бути просто людиною і повернути те ,що нам неналежить.
didstepan120508108
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