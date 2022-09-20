За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських олігархів на 300 млн дол. Ніхто з олігархів не поспішав платити і оскаржував рішення у судах.
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За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських олігархів на $300 млн - ЦЕС
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Додано: Вів 06 гру, 2022 21:28
За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських...
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Дивися повний текст
За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських олігархів на $300 млн - ЦЕС
Додано: Вів 06 гру, 2022 21:28
якщо про монопольне становище є обоснованим-то всі касаційні суди відносно щтрафів в положений термін-після якого може бути накладений судовий арешт майна на собственність-то вони будуть лишніми витратами винних в обвинюванні
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