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Податки на ввезення Starlink
і генераторів, зберігання...

Податки на ввезення Starlink і генераторів, зберігання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 18:47

Податки на ввезення Starlink і генераторів, зберігання...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запропонували на рівні закону звільнити від ввізного мита та податку на додану вартість (ПДВ) генератори, акумулятори та термінали Starlink. Також у законодавстві запропоновано закріпити зберігання палива для генераторів без ліцензій на час воєнного стану.

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Податки на ввезення Starlink і генераторів, зберігання палива: депутати готують зміни в законах
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 18:48

О, звучит круто. А что там с солнечными панелями и ветровыми генераторами? Или про них забыли?
qwistria
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 21:03

Re: Податки на ввезення Starlink і генераторів, зберігання..

Вже ж відмінили податки на генератори та аккумулятори, писали всюди у новинах.
Виходить щось не те відміняли?

Кабінет Міністрів України на засіданні 8 листопада ухвалив рішення про звільнення від сплати ПДВ та ввізного мита на імпорт генераторів, трансформаторів, обігрівачів та інших товарів важливих для проходження цього опалювального сезону.
equinox
 
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