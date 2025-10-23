|
|
Які податки повинні сплачувати блогери — роз’яснення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 лис, 2025 12:40
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України разом із ДПС розпочали комунікаційну кампанію «Податки захищають». У ній пояснюють, які податки сплачують громадяни в різних життєвих ситуаціях.
Дивися повний текст Які податки повинні сплачувати блогери — роз’яснення Мінфіну та ДПС
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100649
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 12:40
такий проект дуже крутий і потрібний.
-
a_pokalchuk
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 24.07.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор