Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Вів 08 сер, 2023 16:05

rubux написав: buratinyo написав: rubux, fler,



Благодарю вас за голосование, а главное за попытку объяснить свой выбор и дать комментарии своим текущим представлениям про мироустройство.



А как ваши теории и выборы ответов в голосовалке состыковываются с применением росией чвк в этой войне, с масштабными разрушениями инфраструктуры и дорогостоящих активов? Можете объяснить? Благодарю вас за голосование, а главное за попытку объяснить свой выбор и дать комментарии своим текущим представлениям про мироустройство.А как ваши теории и выборы ответов в голосовалке состыковываются с применением росией чвк в этой войне, с масштабными разрушениями инфраструктуры и дорогостоящих активов? Можете объяснить?



Пу очень долго готовился - и теперь идет ва-банк. Любыми средствами. Любое отступление - это его смерть. Украина - геополитический центр. Это больше, чем просто дорогостоящий актив. Западные элиты, которые нас поддерживают, тоже это прекрасно понимают. Мы между молотом и наковальней.



ЧВК для конкуренции с минобороны, росгвардией и прочими. Для эффективного управления системой. Разделяй и властвуй.



Также в книге Бжезинского помню описанный план на 50 лет вперед (до 2050 года), где была описана транспортная система на фундаментально новых принципах: по вакуумным трубам подвешенные в магнитном поле вагончики с гиперзвуковой скоростью будут нести пассажиров и грузы. Фактически был описан Hyperloop задолго до появления первого прототипа. В книге была карта. Главный маршрут - из Европы в Китай. И от него ответвление к Беринговому проливу, где запланирован подземный туннель, чтобы связать Евразию с Американским континентом. Самое интересное: транспортные линии на карте были прочерчены так, будто никаких стран, пограничных контролей и таможен не будет. Пу очень долго готовился - и теперь идет ва-банк. Любыми средствами. Любое отступление - это его смерть. Украина - геополитический центр. Это больше, чем просто дорогостоящий актив. Западные элиты, которые нас поддерживают, тоже это прекрасно понимают. Мы между молотом и наковальней.ЧВК для конкуренции с минобороны, росгвардией и прочими. Для эффективного управления системой. Разделяй и властвуй.Также в книге Бжезинского помню описанный план на 50 лет вперед (до 2050 года), где была описана транспортная система на фундаментально новых принципах: по вакуумным трубам подвешенные в магнитном поле вагончики с гиперзвуковой скоростью будут нести пассажиров и грузы. Фактически был описан Hyperloop задолго до появления первого прототипа. В книге была карта. Главный маршрут - из Европы в Китай. И от него ответвление к Беринговому проливу, где запланирован подземный туннель, чтобы связать Евразию с Американским континентом. Самое интересное: транспортные линии на карте были прочерчены так, будто никаких стран, пограничных контролей и таможен не будет.

Да, путин готовился. Разговоры о войне росии с Украиной доносились до моих ушей еще с 1998 годов. Тогда мне казалось это бредом выживших из ума бывших коммунистов, оставшихся не удел. Мир дружба казались несокрушимыми для меня, молодого и неопытного. К тому же в те года вопросы разоружения не сходили с первых страниц всех газет уже с десяток лет. Как оказалось разоружались мы, а росия принимала наше стратегически важное вооружение на свой баланс. А старики коммунисты видимо знали какие мысли обычно и традиционно бродят в кремле.Принцип "разделяй и властвуй" не подходит для управления своими вооруженными силами, где единство является основным элементом мотивации. Желание рисковать головой падает до нуля у военнослужащих, когда они узнают о заметно лучшем снабжении в соседних подразделениях. Кстати, не именно ли это явилось настоящей причиной передислокации подразделений вагнера из Украины на росию и Беларусь?росийские ЧВК выполняют функции черных коллекторов для чрезвычайно мощной корпорации (с вероятностью 99,99% для Газпрома): а именно - создают прецеденты для появления долгов, запугивают должников, создают отвлекающие проблемы на разных уровнях в том числе и на государственном с целью ослабить сопротивление последующему отжиму активов, не имеющего ничего общего с законностью. Кроме того чвк широко используются материнской компанией для создания проблем для ее конкурентов - например, без видимой причины наносят разрушающие удары по территории Сирии, где экономически выгодно строить газопровод Катару с запредельными газовыми запасами. По этой причине финансирование чвк осуществляет корпорация, как материнская компания. Можно допустить, что для выполнения чрезвычайно грязной и кровавой работы чвк получает финансирование через посредников с целью сохранения хоть какого-то добропорядочного имиджа для своей материнской компании.Не читал Бжезинского. Но поинтересовался и с удивлением обнаружил как его книги на русском активно проталкиваются в росии. В кратких аннотациях его книг заметил строчки о том, что высоко он отзывался о путине и остро критиковал американскую политику.Подозреваю, что перевод его книг на русский не совсем аутентичен.А о какой книге Вы написали? Великая шахматная доска?