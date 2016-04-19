Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Vadim_ написав:buratinyo написав:Непредсказуемость поведения путина: Становится невозможно предсказать «красные линии» кремля, потому что они могут определяться не геополитическим расчетом, а внутренними страхами и маниакальными идеями лидера.
Тупик: Запад оказывается перед выбором между двумя ужасными вариантами:
- Вариант А: Уступить параноидальному шантажу. Это мгновенно вызовет «метастазирование» агрессии по всему миру (Китай против Тайваня, Индия против Пакистана и т.д.).
- Вариант Б: Продолжать сдерживание и поддержку Украины, осознавая, что это подталкивает систему, не имеющую «предохранителей», к точке кипения.
М-да, перспектива удручающая. Что же делать?
Китай не способен одновременно воевать с Индией , Пакистаном и Тайванем
Ну, оценивать военный потенциал чужой страны у меня нет ни возможностей, ни знаний, ни наличия объективной информации.
Китай может начать войну только с Тайванем, а Индия отдельно только с Пакистаном. Индия с Пакистаном уже немного повоевали недавно между собой, но разумно решили приостановить конфликт как можно скорее. Так как обе эти страны обладают ядерным оружием, которое для любого здорового психически правительства является сильным сдерживающим фактором. Следовательно можно по этому признаку (стремление быстро завершать вооруженные конфликты) считать правительства Индии и Пакистана психически уравновешенными или здоровыми.
росия не только не стремится завершить войну, но она фактически пытается развязать новую с оборонным военным союзом НАТО, в состав которого включены страны с ядерным оружием.
Следовательно параноидальное расстройство руководства в кремле по этому признаку тоже подтверждается.