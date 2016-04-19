RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
Реальна причина війни росії проти України

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 11.2 5 27
1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
4%
1
2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
7%
2
3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
4%
1
4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
4%
1
5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
0
0
6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
0
0
7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
0
0
8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
7%
2
9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
4%
1
10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
0
0
11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
11%
3
12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
0
0
13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
0
0
14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
30%
8
15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:10

  Vadim_ написав:
  buratinyo написав:Непредсказуемость поведения путина: Становится невозможно предсказать «красные линии» кремля, потому что они могут определяться не геополитическим расчетом, а внутренними страхами и маниакальными идеями лидера.

Тупик: Запад оказывается перед выбором между двумя ужасными вариантами:
- Вариант А: Уступить параноидальному шантажу. Это мгновенно вызовет «метастазирование» агрессии по всему миру (Китай против Тайваня, Индия против Пакистана и т.д.).
- Вариант Б: Продолжать сдерживание и поддержку Украины, осознавая, что это подталкивает систему, не имеющую «предохранителей», к точке кипения.

М-да, перспектива удручающая. Что же делать?

Китай не способен одновременно воевать с Индией , Пакистаном и Тайванем


Ну, оценивать военный потенциал чужой страны у меня нет ни возможностей, ни знаний, ни наличия объективной информации.

Китай может начать войну только с Тайванем, а Индия отдельно только с Пакистаном. Индия с Пакистаном уже немного повоевали недавно между собой, но разумно решили приостановить конфликт как можно скорее. Так как обе эти страны обладают ядерным оружием, которое для любого здорового психически правительства является сильным сдерживающим фактором. Следовательно можно по этому признаку (стремление быстро завершать вооруженные конфликты) считать правительства Индии и Пакистана психически уравновешенными или здоровыми.

росия не только не стремится завершить войну, но она фактически пытается развязать новую с оборонным военным союзом НАТО, в состав которого включены страны с ядерным оружием.

Следовательно параноидальное расстройство руководства в кремле по этому признаку тоже подтверждается.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1877
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
