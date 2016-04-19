Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Нед 01 бер, 2026 20:21

Назовем этот сценарий: "Ядерный зонтик".



Суть сценария - предлог для капитуляции кремля.



путин понимает, что после потери Венесуэлы (2025), удара по Ирану (март 2026) и истощения ресурсов война, которая продолжается пятый год, будет проиграна. Но просто объявить об остановке и выводе войск нельзя — это будет воспринято рашистами как поражение, которое разрушит режим.



Ему нужен предлог, который: объяснит остановку войны "объективными обстоятельствами", сохранит его образ как защитника росии, позволит представить уступки как вынужденную, но мудрую меру.



Ядерное оружие у Украины — идеальный такой предлог. Даже если это ложь!!!, она создаёт ситуацию, когда дальнейшее продолжение войны становится неприемлемо рискованным.



Предположительная хронология событий в этом сценарии

Март 2026:



Во время удара по Ирану российские СМИ запускают массированный вброс: "Украина вот-вот получит или получила ядерные боеголовки мощностью 100-200 килотонн от западной страны".



Подача информации: тревожная, но без призывов к немедленному удару. Акцент на том, что "Россия вынуждена реагировать на новую угрозу". Запад официально опровергает, Украина приглашает инспекторов МАГАТЭ. Но в информационном поле России эти опровержения подаются как "попытка скрыть правду".



Апрель 2026:



путин выступает с обращением. Он говорит:

"Мы столкнулись с беспрецедентной угрозой. Киевский режим при поддержке Запада обзавёлся ядерным оружием. Дальнейшее продолжение специальной военной операции может привести к неконтролируемой эскалации вплоть до ядерного конфликта, который уничтожит не только Украину и росию, но и весь мир. Как верховный главнокомандующий, я несу ответственность за жизнь каждого гражданина росии и за будущее планеты. Поэтому я принял тяжёлое, но необходимое решение — приостановить боевые действия и начать переговоры о гарантиях безопасности, которые исключат применение ядерного оружия против росии. Мы доказали свою силу, но теперь должны проявить мудрость и не допустить апокалипсиса".



Май–июнь 2026:



Объявляется режим прекращения огня. Российские войска останавливаются на достигнутых рубежах. Начинаются переговоры. путин требует:



- Международных гарантий, что украинское ядерное оружие будет уничтожено или вывезено под контроль МАГАТЭ.

- Нейтрального статуса Украины (вне НАТО).

- Сохранения контроля над Крымом и частью Донбасса (как "буферной зоны").



Запад и Украина, не имея реального ядерного оружия, могут согласиться на инспекции, но потребуют полного вывода российских войск. Торг идёт месяцами.



Осень 2026:



Под давлением экономического кризиса (потеря Венесуэлы, Ирана, конфискация теневого флота, уничтожение теневого флота не только ВМФ США, но и флотом европейских стран, санкции, падение доходов) и усталости элит, росия идёт на уступки.



Подписывается соглашение: росия выводит войска с оккупированных территорий (кроме Крыма и отдельных районов Донбасса, где проводится референдум под международным контролем). Украина получает гарантии безопасности от ряда стран (но не НАТО). Ядерная тема закрывается инспекциями МАГАТЭ, которые не находят оружия (но путин объявляет, что "благодаря его действиям угроза ликвидирована").



2027 год:



Поэтапный вывод войск, возвращение беженцев, начало восстановления. путин сохраняет власть, представляя себя как "лидера, предотвратившего ядерную войну".



Этот сценарий реален, потому что он выгоден всем, по моему.

Для путина:

- Выход из войны без признания поражения. Он не капитулировал, а "остановил безумие".

- Сохранение лица перед населением: "Мы заставили Запад сесть за стол переговоров и нейтрализовали ядерную угрозу".

- Возможность сохранить контроль над Крымом (хотя бы де-факто) и частью Донбасса.

- Укрепление образа "миротворца" и "ответственного лидера" на международной арене (часть Глобального Юга может это купить).



Для Украины:

- Прекращение войны, остановка ежедневных смертей и разрушений.

- Возврат большей части территорий (кроме Крыма, что остается проблемой на будущее).

- Получение реальных гарантий безопасности от Запада (пусть и не НАТО).

- Шанс на восстановление и евроинтеграцию, инвестиции.



Для Запада:

- Завершение конфликта, который истощал ресурсы и отвлекал внимание от других кризисов (в том числе от войны в Иране).

- Возможность сосредоточиться на сдерживании Китая и восстановлении экономики.

- Сохранение лица: "Мы не дали росии победить и предотвратили ядерную эскалацию".



Для Китая:

- Стабильность на границах, прекращение риска ядерной войны рядом с его территорией.

- Усиление роли как глобального посредника.

- Возможность экономически подчинить Россию, которая после войны будет в глубокой зависимости от Пекина.