Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
Реальна причина війни росії проти України

1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
3%
1
2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
7%
2
3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
3%
1
4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
3%
1
5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
0
0
6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
0
0
7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
0
0
8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
7%
2
9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
3%
1
10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
0
0
11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
10%
3
12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
0
0
13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
0
0
14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
34%
10
15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
28%
8
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 22:03

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

Возможно сегодня актуальным вопросом стал вопрос блокады Ормузского пролива Ираном.

Маловероятно, что высшие экспертные органы США (Госдеп, Пентагон, ЦРУ, Министерство энергетики, Национальный экономический совет) не просчитали последствия военной операции в Иране для мировых цен на нефть, включая риск блокировки Ормузского пролива. Если они всё равно пошли на этот риск, значит, у них были веские причины, которые перевешивали негативные последствия скачка цен. Либо они предполагали, что смогут быстро снять блокаду, либо сам скачок цен был частью более широкого стратегического замысла.

Давайте разберем возможные мотивы.

1. Геополитические мотивы: ослабление противников и усиление контроля над союзниками.

Китай – крупнейший импортёр нефти в мире, и значительная часть этой нефти идёт через Ормузский пролив. Рост цен и перебои с поставками бьют по китайской экономике сильнее, чем по любой другой. Зачем США это нужно? Китай – главный стратегический конкурент США в долгосрочной перспективе. Ослабление экономики Китая (вызванное дорогой нефтью и нарушением цепочек поставок) даёт США передышку в технологической и военной гонке. Китай может быть вынужден тратить больше валютных резервов на субсидирование цен на топливо, отвлекая средства от модернизации армии и социальных программ. Китай активно сближается с Россией и Ираном. Удар по Ирану и создание хаоса на нефтяном рынке – это также удар по китайско-иранским отношениям и демонстрация того, что Китай не в силах защитить своего союзника. Это снижает доверие к Китаю как к гаранту стабильности.

Европа - союзник США, но который проводит слишком самостоятельную политику, часто не согласовывая ее с США или даже противоречивую для американской политики. Рост цен на нефть, спровоцированный действиями США, делает Европу более управляемой и даже зависимой от США в контексте импорта американского сланцевого газа. Это также стимулирует ее быстрее переходить на альтернативную энергетику, уменьшая в будущем объемы импорта российских энергоресурсов.

росия - соперник, для которого очень критичны вопросы возможного недовольства собственного населения обострившейся инфляцией. Винить оно будет нынешний кремль.

2. Экономические мотивы. Структурная перестройка энергетического рынка.

Уничтожение конкурентов на нефтяном рынке в лице Ирана, Венесуэлы обеспечивает более высокие цены для американских нефтедобытчиков на долгое время. А это стимулирует новые инвестиции и рост числа американских сланцевых компаний. Перед выборами это очень здорово. Высокие цены на нефть и газ как правило обеспечивают и повышенный спрос на американскую валюту в мире, поднимая ее курс. Американский сланцевый газ становится более рентабельным на азиатском и европейском рынках газа. США станут ключевым поставщиком газа в Европу вместо российского трубопроводного.

3. Энергетические мотивы. Ускорение перехода на зеленую энергетику.

Когда нефть и газ дорогие это стимулирует переход на возобновляемые источники энергии и электромобили. А США являются глобальным лидером в зеленой энергетике.

4. Военно-стратегические мотивы. Проверка новых стратегий и технологий.

Демонстрация способности блокирования важных энергетических мировых артерий. Тестирование новых видов вооружений и тактики в реальных условиях для коррекции военной доктрины США.

5. Политичные мотивы внутри США.

Удовлетворение интересов нефтегазового сланцевого лобби в США. Создание имиджа сильного лидера накануне выборов осенью за счет классического политического приема: сначала искусственно создать проблему, а потом ее быстро решить. Ну, это если удастся
Трампу быстро сбить цены на нефть в мире за счет стратегических запасов американской нефти.
buratinyo
Повідомлень: 1936
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
