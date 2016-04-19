Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
Реальна причина війни росії проти України

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 11.4 5 29
1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
3%
1
2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
7%
2
3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
3%
1
4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
3%
1
5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
0
0
6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
0
0
7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
0
0
8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
7%
2
9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
3%
1
10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
0
0
11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
10%
3
12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
0
0
13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
0
0
14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
34%
10
15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
28%
8
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2026 20:20

  buratinyo написав:Судя по нанесенным русней тяжелым ударам по Запорожью и другим крупным городам Украины можно констатировать без удивления - кремль вопреки своей официальной риторике пытается продолжать ломать украинский народ, но при этом уже сам начинает истекать кровью в виде нефтяных пожаров. Хотя это кровь пока еще его далеко живущих народов, ранее им покоренных.

Уже, по моему, назрел подходящий момент для нефтяного пожара в Москве. И случайно забредший туда европейский чиновник при этом не пострадает, максимум надышится гарью. А там есть чему гореть на НПЗ в Москве. Но не хотелось бы вновь случайно озвучить планы ВСУ, как это случайно получилось с мало кем предполагаемой тогда операцией в курской народной республике.


Удары ВСУ по Москве все таки состоялись. Их ждали все украинцы. Пусть не 8-9 мая, а 16-го, но главное что справедливость за побитый Киев начинает медленно восстанавливаться. Пусть даже и пока таким не кардинальным еще образом. Но это самый точный фактор, свидетельствующий о переломе в войне между путинским кремлем и родной Украиной.

Все-таки хорошо, что удар по кремлевскому нацизму состоялся не 8-9 мая. Потому что правильно чтить и случайно не разбомбить тех людей, кто еще жив и помнит тот самый гитлеровский нацизм, который принес горе миллионам советских людей во второй мировой войне. И люди, живущие в росии, смогут обнаружить из их рассказов неприлично высокий процент совпадения кремлевской путинской пропаганды с немецкой нацистской. И авторитарность в российском государстве, развязавшем полномасштабную войну, однозначно приведет их к выводу о том, что путин в своей сущности является реинкарнацией Гитлера. Реинкарнацией в самом худшем виде. Потому что Гитлер не уничтожал своих братьев немцев в отличии от путина.

Но это все уже не так важно. Перейдем к главному. А именно к Схеме окончания нашей войны и восстановления Украины.

Это сценарий, который устроит абсолютно всех в мире. Он возможен естественно только при наступлении определенных предварительных событий в мире. Еще пару-тройку лет назад вероятность полной реализации Схемы я бы оценил как 10%. Поэтому не публиковал ее. Потому что предварительные события те еще штучки, которые могут кому-то показаться фантастикой. Но Трамп их реализовал. А вчера ВСУ превзошли себя и ситуация стала полностью благоприятной для этой схемы окончания войны. Поэтому вероятность реализации Схемы приближается к ~100%!!!

Итак, изложу его в кратком виде, так как все предварительные его пункты уже воплощены в жизнь либо начали воплощаться.
