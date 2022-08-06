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Як відправити посилку з
Польщі в Україну економно:...

Як відправити посилку з Польщі в Україну економно:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 00:51

Як відправити посилку з Польщі в Україну економно:...

Пропонуємо до обговорення:
З нагоди зимових свят "Укрпошта" оголосила про знижку в 75% на доставку відправлень з Польщі в Україну.

Дивися повний текст
Як відправити посилку з Польщі в Україну економно: знижки від Укрпошти
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 00:51

Укрпошта це дно,з Харківської обл. в Польщу посилка йшла три тижні,за майже п'ять кг.в Україні при відправленні батько заплатив 900 грн.і при отриманні в Польщі я так само заплатив 125зл.(900грн).
romanmaksimus6
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 10:35

Re: Як відправити посилку з Польщі в Україну економно:...

romanmaksimus6 написав:Укрпошта це дно,з Харківської обл. в Польщу посилка йшла три тижні,за майже п'ять кг.в Україні при відправленні батько заплатив 900 грн.і при отриманні в Польщі я так само заплатив 125зл.(900грн).
Щойно був на НП, висить у них банер - доставка Україна - Польща 325грн вагою до 10грн та оголошен.вартістю до 44€
GALeon
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