Як відправити посилку з Польщі в Україну економно:...

З нагоди зимових свят "Укрпошта" оголосила про знижку в 75% на доставку відправлень з Польщі в Україну.
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Як відправити посилку з Польщі в Україну економно: знижки від Укрпошти
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Додано: Вів 20 гру, 2022 00:51
Як відправити посилку з Польщі в Україну економно:...
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Як відправити посилку з Польщі в Україну економно: знижки від Укрпошти
Додано: Вів 20 гру, 2022 00:51
Укрпошта це дно,з Харківської обл. в Польщу посилка йшла три тижні,за майже п'ять кг.в Україні при відправленні батько заплатив 900 грн.і при отриманні в Польщі я так само заплатив 125зл.(900грн).
Додано: Вів 20 гру, 2022 10:35
Re: Як відправити посилку з Польщі в Україну економно:...
Щойно був на НП, висить у них банер - доставка Україна - Польща 325грн вагою до 10грн та оголошен.вартістю до 44€
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