Київ потрапив до списку міст, в яких практично...
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:21
Пропонуємо до обговорення:
В результаті російських атак на енергосистему Україна Київ, Харків, Херсон потрапили до списку міст, в яких практично зруйновано розподільне обладнання.
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Київ потрапив до списку міст, в яких практично зруйновано розподільне енергообладнання
R2
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:21
Газотурбинная электростанция мощностью 30-50 кВт? А можно ссылку поглазеть что за зверь такой?
summacut
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Додано: Сер 21 гру, 2022 18:19
summacut
мені здається кВт з МВт сплутали. кВт це на 10 квартир.
https://www.siemens-energy.com/global/e ... bines.html
ScaryBee
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