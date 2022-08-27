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У monobank з'явилася нова
функція – допомагає шукати...

У monobank з'явилася нова функція – допомагає шукати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:16

У monobank з'явилася нова функція – допомагає шукати...

Пропонуємо до обговорення:
У застосунок monobank додали мапу терміналів, що працюють, для безготівкової оплати в торгових точках, АЗС та кафе тощо. З її допомогою можна перевірити, де під час відключення світла є можливість розплатитися карткою.

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У monobank з'явилася нова функція – допомагає шукати магазини з терміналами
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:16

Вони б краще налагодили видачу валютних депозитів через каси Універсалбанку. Це ж позор якийсь. КЦ моно не може сказати коли точно зможуть видати кошти, в самому універсалі видають тільки по списку, який їм надає моно. Називають це тимчасовими проблемами через великий ажіотаж. Інші банки без питань видають і не розповідають про ажіотаж.
lara_08
 
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