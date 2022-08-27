|
|
|
У monobank з'явилася нова функція – допомагає шукати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 гру, 2022 11:16
Пропонуємо до обговорення:
У застосунок monobank додали мапу терміналів, що працюють, для безготівкової оплати в торгових точках, АЗС та кафе тощо. З її допомогою можна перевірити, де під час відключення світла є можливість розплатитися карткою.
Дивися повний текст У monobank з'явилася нова функція – допомагає шукати магазини з терміналами
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98614
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 22 гру, 2022 11:16
Вони б краще налагодили видачу валютних депозитів через каси Універсалбанку. Це ж позор якийсь. КЦ моно не може сказати коли точно зможуть видати кошти, в самому універсалі видають тільки по списку, який їм надає моно. Називають це тимчасовими проблемами через великий ажіотаж. Інші банки без питань видають і не розповідають про ажіотаж.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 522
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|354
|
П'ят 18 лис, 2022 10:44
germ
|
|1
|209
|
|
|2
|395
|
|