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Миколаїв компенсуватиме 50%
вартості генераторів...

Миколаїв компенсуватиме 50% вартості генераторів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:15

Миколаїв компенсуватиме 50% вартості генераторів...

Пропонуємо до обговорення:
Мешканцям миколаївських багатоповерхівок компенсують 50% вартості генераторів, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

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Миколаїв компенсуватиме 50% вартості генераторів мешканцям багатоповерхівок – мер Сєнкевич
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:15

Спрашивает грузин у армянина:
— Кто лучше, грузины или армяне ?
— Армяне.
— А чем лучше ?
— Чем грузины.

Так что по мощности?
summacut
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