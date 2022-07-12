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Заброньованим від мобілізації
співробітникам планують...

Заброньованим від мобілізації співробітникам планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 22:07

Заброньованим від мобілізації співробітникам планують...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю Forbes розповіла віце-прем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Заброньованим від мобілізації співробітникам планують дозволити виїзд за кордон – Свириденко
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 22:07

Тем кто и так выезжал без проблем?
CasseroleHead
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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