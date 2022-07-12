Про це в інтерв'ю Forbes розповіла віце-прем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
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Заброньованим від мобілізації співробітникам планують дозволити виїзд за кордон – Свириденко
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Додано: Сер 28 гру, 2022 22:07
Заброньованим від мобілізації співробітникам планують...
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Заброньованим від мобілізації співробітникам планують дозволити виїзд за кордон – Свириденко
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