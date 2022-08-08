Громадянам розповіли, як правильно зберігати продукти в холодильнику за умови тривалих відключень електрики через російські обстріли.
Дивися повний текст
Як зберегти продукти в холодильнику за частих відключень світла
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 січ, 2023 21:03
Як зберегти продукти в холодильнику за частих відключень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Як зберегти продукти в холодильнику за частих відключень світла
Додано: Сер 04 січ, 2023 21:03
Постійно тримаю у морозильній камері пластикові бутилки з замороженою водою.
|