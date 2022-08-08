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Як зберегти продукти в холодильнику
за частих відключень...

Як зберегти продукти в холодильнику за частих відключень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:03

Як зберегти продукти в холодильнику за частих відключень...

Пропонуємо до обговорення:
Громадянам розповіли, як правильно зберігати продукти в холодильнику за умови тривалих відключень електрики через російські обстріли.

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Як зберегти продукти в холодильнику за частих відключень світла
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:03

Постійно тримаю у морозильній камері пластикові бутилки з замороженою водою.
Investor_K
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