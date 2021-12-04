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Як підключитися до мобільного
Інтернету за відсутності...

Як підключитися до мобільного Інтернету за відсутності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:14

Як підключитися до мобільного Інтернету за відсутності...

Пропонуємо до обговорення:
Під час відключень електропостачання в Україні страждає і стільниковий зв'язок.

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Як підключитися до мобільного Інтернету за відсутності світла: топ 5 способів
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:14

Шо за бред написан в статье?
1ое - вообще чушь собачья!
2ое - на оборот 3g при перебоях элетричества работает намного стабильнее - и не такой уж 3g медленный - без проблем можно смотреть видео, а вот при влюченном 4g идут постоянные перебои! Чем старше поколение связи - тем меньше зона покрытия - но вот на 2g интернет практически не работает... так что при отключениях приоритет 3g без вариантов.

Про другие советы можно найти в сети инфу - самое первое что следует сделать - это отключить автозагрузку видео и картинок в месенджерах.
vpchelko
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Модератори: Ірина_, Модератор

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