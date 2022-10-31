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Попри шалені збитки Meta все ще вірить у метавсесвіт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:57
Пропонуємо до обговорення:
Багато що змінилося з того часу, як минулого року Марк Цукерберг сміливо заявив, що компанія, колись відома як Facebook, з головою зануриться у метапростір. До Meta дійшов технологічний спад, який призвів до скорочення штату на 11 тис. співробітників, а ціна акцій впала на 65%.
Дивися повний текст Попри шалені збитки Meta все ще вірить у метавсесвіт
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:58
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