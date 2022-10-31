RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Попри шалені збитки Meta
все ще вірить у метавсесвіт

Попри шалені збитки Meta все ще вірить у метавсесвіт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:57

Попри шалені збитки Meta все ще вірить у метавсесвіт

Пропонуємо до обговорення:
Багато що змінилося з того часу, як минулого року Марк Цукерберг сміливо заявив, що компанія, колись відома як Facebook, з головою зануриться у метапростір. До Meta дійшов технологічний спад, який призвів до скорочення штату на 11 тис. співробітників, а ціна акцій впала на 65%.

Дивися повний текст
Попри шалені збитки Meta все ще вірить у метавсесвіт
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98647
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:58

Сами себе жеж выкопали яму
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 641
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Meta виділила 1,5 мільйона доларів на підтримку...
R2 » П'ят 03 чер, 2022 21:08
3 686
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лис, 2022 19:43
greenozon
Збитки мережі автодоріг від війни наближаються до...
R2 » Пон 31 жов, 2022 10:30
1 254
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 жов, 2022 10:30
volodymyr_cds_petrov
Збитки, завдані інфраструктурі міста Буча під час війни,...
R2 » Сер 20 лип, 2022 13:57
2 446
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 18:59
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5780)
06.01.2023 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.