Країни Європи, Австралія та Нова Зеландія посіли провідні місця у рейтингу Global Retirement Index-2022, який відображає рівень життя пенсіонерів у тій чи іншій країні.
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Найкращі країни для пенсіонерів: рейтинг Global Retirement
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Додано: Чет 12 січ, 2023 00:42
Найкращі країни для пенсіонерів: рейтинг Global Retirement
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Дивися повний текст
Найкращі країни для пенсіонерів: рейтинг Global Retirement
Додано: Чет 12 січ, 2023 00:42
В России жить пенсионеру лучше чем в Испании и Греции? Во-первых это смешно)
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