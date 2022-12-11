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Найкращі країни для пенсіонерів:
рейтинг Global Retirement

Найкращі країни для пенсіонерів: рейтинг Global Retirement
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 00:42

Найкращі країни для пенсіонерів: рейтинг Global Retirement

Пропонуємо до обговорення:
Країни Європи, Австралія та Нова Зеландія посіли провідні місця у рейтингу Global Retirement Index-2022, який відображає рівень життя пенсіонерів у тій чи іншій країні.

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Найкращі країни для пенсіонерів: рейтинг Global Retirement
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 00:42

В России жить пенсионеру лучше чем в Испании и Греции? Во-первых это смешно)
starovit
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Модератори: Ірина_, Модератор

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