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Що повинні встигнути зробити ФОПи до кінця січня: крайні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 січ, 2023 05:30
Пропонуємо до обговорення:
В Україні всі фізичні особи-підприємці (ФОП), які самостійно здійснюють господарську діяльність, повинні обов'язково проводити бухгалтерський облік та своєчасно сплачувати податки. Інакше, за несвоєчасну сплату, нараховуватиметься штраф.
Дивися повний текст Що повинні встигнути зробити ФОПи до кінця січня: крайні дати сплати податків
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Додано: Чет 19 січ, 2023 05:30
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