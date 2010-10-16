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Альтернатива депозитам
під час війни

Альтернатива депозитам під час війни
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:38

Альтернатива депозитам під час війни

Шановні фінансисти! Хочу зробити опитування.
Які, на вашу думку, інструменти зберігання (крім валютних депозитів) під час війни?

Валютні депозити і картки українськи банків - ненадійно. Готівка - фізично не надійно.
Чи пробували ви тримати частину коштів у якійсь міжнародній платіжній системі??
У "хмарі". Така собі диверсифікація.
В ідеалі, це мати смартфон і подорожувати, маючи доступ до коштів.

Wise.com, мультивалютні віртуальні картки, більше українцям не відкриває. Може щось інше?

- дохідність - не важлива
- не про гривню, наприклад долар чи евро
- мінімальні втрати повернутися назад у готівкову валюту (наприклад вивести на карту банку, зняти в касі)

1. Може ще якісь інструменти вигадаєте?
2. Чим ви користуєтеся? Як розподіляєте фінанси?
ekoua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 06:56

Ніхто не знає? Чому форум мовчить?
ekoua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 08:07

  ekoua написав:Ніхто не знає? Чому форум мовчить?

Молчат потому что нет ответа. У меня есть денежный приятель, который с 2008 задаёт мне этот вопрос. В Украине он уже перепробовал все инструменты (кроме МММ и пенсионных вкладов). Даже в топливных талонах хранил до 50куе. И кстати был в большом плюсе.

С некоторой натяжкой могу предложить рассмотреть золото/кэш в ячейке европейского банка.
vitaliian
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