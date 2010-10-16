Альтернатива депозитам під час війни

Шановні фінансисти! Хочу зробити опитування.
Які, на вашу думку, інструменти зберігання (крім валютних депозитів) під час війни?
Валютні депозити і картки українськи банків - ненадійно. Готівка - фізично не надійно.
Чи пробували ви тримати частину коштів у якійсь міжнародній платіжній системі??
У "хмарі". Така собі диверсифікація.
В ідеалі, це мати смартфон і подорожувати, маючи доступ до коштів.
Wise.com, мультивалютні віртуальні картки, більше українцям не відкриває. Може щось інше?
- дохідність - не важлива
- не про гривню, наприклад долар чи евро
- мінімальні втрати повернутися назад у готівкову валюту (наприклад вивести на карту банку, зняти в касі)
1. Може ще якісь інструменти вигадаєте?
2. Чим ви користуєтеся? Як розподіляєте фінанси?