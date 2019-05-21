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Чи будуть індексовані доходи
українців на рівень...

Чи будуть індексовані доходи українців на рівень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:39

Чи будуть індексовані доходи українців на рівень...

Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет України на 2023 році передбачає зупинення дії закону "Про індексацію грошових доходів населення". Це стосується зарплат, пенсій, стипендій, аліментів та інших виплат.

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Чи будуть індексовані доходи українців на рівень інфляції у 2023 році: роз’яснення Держпраці
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:40

Індексацію аліментів призупинили , чи зняли? В січні зняли індексацію з аліментів, які присудив суд ще в 2014р.в твердій грошовій сумі (500 грн) . За цей час індексація склала 472 грн і її не виплатили
a7383145
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:54

Забули написати що ФОП мають здати звіт по 2% за грудень і 5% звіт за рік.
saletskam
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