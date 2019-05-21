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Чи будуть індексовані доходи українців на рівень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:39
Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет України на 2023 році передбачає зупинення дії закону "Про індексацію грошових доходів населення". Це стосується зарплат, пенсій, стипендій, аліментів та інших виплат.
Дивися повний текст Чи будуть індексовані доходи українців на рівень інфляції у 2023 році: роз’яснення Держпраці
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:40
Індексацію аліментів призупинили , чи зняли? В січні зняли індексацію з аліментів, які присудив суд ще в 2014р.в твердій грошовій сумі (500 грн) . За цей час індексація склала 472 грн і її не виплатили
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:54
Забули написати що ФОП мають здати звіт по 2% за грудень і 5% звіт за рік.
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saletskam
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