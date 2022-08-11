Футбольний клуб "Шахтар" підписав остаточну угоду з лондонським "Челсі" про перехід українського футболіста Михайла Мудрика.
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Ахметов запускає проєкт \"Серце Азовсталі\" та виділяє 1 млрд грн захисникам Маріуполя
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Додано: Нед 22 січ, 2023 05:27
Ахметов запускає проєкт "Серце Азовсталі" та виділяє 1...
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Ахметов запускає проєкт \"Серце Азовсталі\" та виділяє 1 млрд грн захисникам Маріуполя
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