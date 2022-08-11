Футбольний клуб "Шахтар" підписав остаточну угоду з лондонським "Челсі" про перехід українського футболіста Михайла Мудрика.
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Ахметов запускає проєкт \"Серце Азовсталі\" та виділяє 1 млрд грн захисникам Маріуполя
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Додано: Нед 22 січ, 2023 05:27
Ахметов запускає проєкт "Серце Азовсталі" та виділяє 1...
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Ахметов запускає проєкт \"Серце Азовсталі\" та виділяє 1 млрд грн захисникам Маріуполя
Додано: Нед 22 січ, 2023 05:28
Ще один із "кровосісів" накрав і видає себе за благодійника, після 2014-го втратив підприємства на Донбасі, а статки подвоїлися, забули що завдяки таким, росіяни захопили Донбас, та Крим, а зараз великий патріот, через таких, як казав Кравчук "маємо що маємо", не забувайте про це, це не його благодійництво, а тих сотень тисяч які працюють на нього.
Додано: Нед 22 січ, 2023 14:07
электоэнергия для предприятий благодаря ему уже больше 6 гривен за квт интересно по чем он(с маленькой буквы) продает ее за рубеж
Додано: Нед 22 січ, 2023 19:31
Хозяин Азовстали выделил 1млрд ГРН "защитникам Азовстали".
И в чём новость?
Хозяин оплатил труд охранников предприятия? И то, по минимальным меркам.
На рекламу выделено тоже 1млрд грн? Почему нет пометки "реклама"?
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