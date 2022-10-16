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Найбільший автовиробник у
світі відновив постачання...

Найбільший автовиробник у світі відновив постачання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 05:35

Найбільший автовиробник у світі відновив постачання...

Пропонуємо до обговорення:
Концерн Toyota став першим іноземним автовиробником, який відновив постачання запчастин в росію після виходу з країни.

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Найбільший автовиробник у світі відновив постачання запчастин до росії
R2
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