Концерн Toyota став першим іноземним автовиробником, який відновив постачання запчастин в росію після виходу з країни.
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Найбільший автовиробник у світі відновив постачання запчастин до росії
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Додано: Пон 23 січ, 2023 05:35
Найбільший автовиробник у світі відновив постачання...
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Найбільший автовиробник у світі відновив постачання запчастин до росії
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