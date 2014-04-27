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Вывоз валюты,
декларирование на таможне

Вывоз валюты, декларирование на таможне
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:54

Вывоз валюты, декларирование на таможне

Ранее не имел опыта декларирования вещей или денег на таможне.
Если собираюсь вывозить из Украины сумму выше 10 тысяч долларов, то по правилам нужно обязательно декларировать.
Допустим задекларирую, покажу документ из банка, подтверждающий получение этих денег с моего счёта. Какие-то ещё вопросы могут возникнуть? Надо ещё что-то из этого платить государству?
hollies
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:15

hollies
наскльки пригадую, документ із банку має бути свіжий (макс 3 місяці?)

upd: https://news.finance.ua/ua/skil-ky-valy ... laruvannya
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 10:12

Re: Вывоз валюты, декларирование на таможне

Документ на всю суму чи лише ту що перевищує 10000?
Investor_K
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