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В Офісі президента назвали
реальну ставку податків з...

В Офісі президента назвали реальну ставку податків з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:57

В Офісі президента назвали реальну ставку податків з...

Пропонуємо до обговорення:
Реальна ставка оподаткування доходів українців сьогодні сягає 51,5%. Щоб виплатити зарплату у 20 тисяч гривень, потрібно заплатити близько 11 тисяч гривень податків.

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В Офісі президента назвали реальну ставку податків з доходів громадян
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:57

І це ще не все, тому що пересічний громадянин зазвичай всю свою зарплату витрачає на товари і послуги, а вартість всіх товарів включає в себе 20% ПДВ.
bublik_ltd
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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