RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як правильно зафіксувати
руйнування житла для того, щоб...

Як правильно зафіксувати руйнування житла для того, щоб...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:17

Як правильно зафіксувати руйнування житла для того, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо житло постраждало через повномасштабну війну росії проти України, держава компенсує його. Вже зараз можна подати повідомлення у «Дії» та здійснити фото- та відеофіксацію руйнувань.

Дивися повний текст
Як правильно зафіксувати руйнування житла для того, щоб отримати компенсацію
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98687
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:18

А жильё разрушенное в 14м году ???есть все акты и бумаги оценка ущерба ииии что с этим 10год нихрена?!!
gonchariki304
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як ВПО стати в чергу для отримання тимчасового житла:...
R2 » Суб 31 гру, 2022 09:40
2 419
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 січ, 2023 20:54
bucikalla21
Оренда житла у Києві: скільки коштують квартири
R2 » Пон 26 вер, 2022 09:33
2 514
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 вер, 2022 14:04
mykhaylo_vynnychuk
Чи вистачить газу для опалення житла українців: у...
R2 » Вів 09 сер, 2022 21:35
1 357
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 21:35
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2213)
25.01.2023 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.