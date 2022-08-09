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Як правильно зафіксувати руйнування житла для того, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 січ, 2023 16:17
Пропонуємо до обговорення:
Якщо житло постраждало через повномасштабну війну росії проти України, держава компенсує його. Вже зараз можна подати повідомлення у «Дії» та здійснити фото- та відеофіксацію руйнувань.
Дивися повний текст Як правильно зафіксувати руйнування житла для того, щоб отримати компенсацію
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R2
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Додано: Сер 25 січ, 2023 16:18
А жильё разрушенное в 14м году ???есть все акты и бумаги оценка ущерба ииии что с этим 10год нихрена?!!
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gonchariki304
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