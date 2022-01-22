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Finance.ua: Конвертационные
депозиты в 2023

Finance.ua: Конвертационные депозиты в 2023
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:37

Finance.ua: Конвертационные депозиты в 2023

Пропонуємо до обговорення:
Что это и насколько выгодно
Клиенты украинских банков полюбили новую разновидность депозита, который уже успели окрестить «конвертационным». Что же это такое и насколько выгодно для оформления в 2023 году? Журналисты Finance.ua разбирались в нюансах.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:37

"... можно оформить в 43-х украинских банках.
Ровно треть из них – 14 банков ..."

Целочисленный калькулятор не показывает остаток?
AlxK
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 16:29

  AlxK написав:"... можно оформить в 43-х украинских банках.
Ровно треть из них – 14 банков ..."

Целочисленный калькулятор не показывает остаток?


14 (ровно треть) * 3 и плюс один банк
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 19:36

Я вважаю, важливо підняти тему, які складнощі спіткають клієнтів при подальшому "виводі" цих депозитів. Є класні банки, типу "монобанк", а є гівно типу Укргазбанк, де ніби і зняв свій депозит, і лежать бакси на рахунку, а вивести нікуди не дають...ні Свіфт, ні перевод на валютну карту в іншому банку. Тож обирайте обережно.
boxingfun
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:35

"Табличка" умерла?
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 00:43

  igor_egor202 написав:"Табличка" умерла?
>>> см.здесь
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 01:40

  boxingfun написав:Я вважаю, важливо підняти тему, які складнощі спіткають клієнтів при подальшому "виводі" цих депозитів. Є класні банки, типу "монобанк", а є гівно типу Укргазбанк, де ніби і зняв свій депозит, і лежать бакси на рахунку, а вивести нікуди не дають...ні Свіфт, ні перевод на валютну карту в іншому банку. Тож обирайте обережно.

У мене вже пару років там лежать. Вхід - безплатно, вихід платно :lol: :D
Більше ніколи з ним не зв'яжусь
The_Rebel
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