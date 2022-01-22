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Finance.ua: Конвертационные депозиты в 2023
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 26 січ, 2023 15:37
Пропонуємо до обговорення:
Что это и насколько выгодно
Клиенты украинских банков полюбили новую разновидность депозита, который уже успели окрестить «конвертационным». Что же это такое и насколько выгодно для оформления в 2023 году? Журналисты Finance.ua разбирались в нюансах.
Дивися повний текст Конвертационные депозиты в 2023
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D2
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:37
"... можно оформить в 43-х украинских банках.
Ровно треть из них – 14 банков ..."
Целочисленный калькулятор не показывает остаток?
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AlxK
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Додано: Чет 26 січ, 2023 16:29
AlxK написав:
"... можно оформить в 43-х украинских банках.
Ровно треть из них – 14 банков ..."
Целочисленный калькулятор не показывает остаток?
14 (ровно треть) * 3 и плюс один банк
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cohan
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Додано: Суб 28 січ, 2023 19:36
Я вважаю, важливо підняти тему, які складнощі спіткають клієнтів при подальшому "виводі" цих депозитів. Є класні банки, типу "монобанк", а є гівно типу Укргазбанк, де ніби і зняв свій депозит, і лежать бакси на рахунку, а вивести нікуди не дають...ні Свіфт, ні перевод на валютну карту в іншому банку. Тож обирайте обережно.
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boxingfun
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Додано: Вів 29 сер, 2023 22:35
"Табличка" умерла?
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igor_egor202
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Додано: Сер 30 сер, 2023 00:43
igor_egor202 написав:
"Табличка" умерла?
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Додано: Сер 30 сер, 2023 01:40
boxingfun написав:
Я вважаю, важливо підняти тему, які складнощі спіткають клієнтів при подальшому "виводі" цих депозитів. Є класні банки, типу "монобанк", а є гівно типу Укргазбанк, де ніби і зняв свій депозит, і лежать бакси на рахунку, а вивести нікуди не дають...ні Свіфт, ні перевод на валютну карту в іншому банку. Тож обирайте обережно.
У мене вже пару років там лежать. Вхід - безплатно, вихід платно
Більше ніколи з ним не зв'яжусь
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The_Rebel
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