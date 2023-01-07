|
|
Робота платіжного ринку в Україні під загрозою: платіжна...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:18
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна платіжна асоціація “МПА” (раніше Українська асоціація платіжних систем, УАПС) звернулась до президента України Володимира Зеленського із проханням не дозволити зупинити роботу платіжного ринку у разі не набрання чинності до 01.02.2023 року Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)» реєстраційний номер законопроєкту 4366 від 12.11.2020.
Дивися повний текст Робота платіжного ринку в Україні під загрозою: платіжна асоціація “МПА” (раніше UAPS) звернулась до Зеленського
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98690
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:18
Бардак не припиняється
-
5kopiyok
-
-
- Повідомлень: 153
- З нами з: 05.11.12
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор