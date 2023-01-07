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Робота платіжного ринку в Україні
під загрозою: платіжна...

Робота платіжного ринку в Україні під загрозою: платіжна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:18

Робота платіжного ринку в Україні під загрозою: платіжна...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна платіжна асоціація “МПА” (раніше Українська асоціація платіжних систем, УАПС) звернулась до президента України Володимира Зеленського із проханням не дозволити зупинити роботу платіжного ринку у разі не набрання чинності до 01.02.2023 року Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)» реєстраційний номер законопроєкту 4366 від 12.11.2020.

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Робота платіжного ринку в Україні під загрозою: платіжна асоціація “МПА” (раніше UAPS) звернулась до Зеленського
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:18

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