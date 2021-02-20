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Ноутбуки з гарною автономністю:
топ-7 моделей на...

Ноутбуки з гарною автономністю: топ-7 моделей на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:43

Ноутбуки з гарною автономністю: топ-7 моделей на...

Пропонуємо до обговорення:
Не завжди велику автономність мають тільки дорогі моделі.

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Ноутбуки з гарною автономністю: топ-7 моделей на будь-який гаманець
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:56

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Не завжди велику автономність мають тільки дорогі моделі.

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Ноутбуки з гарною автономністю: топ-7 моделей на будь-який гаманець

Lenovo IdeaPad 100s-11iby оснащается несъемным двухячеячным Li-ion аккумулятором мощностью 31,92 Вт*ч и емкостью 8400 мА*ч. Как говорит производитель, с таким аккумулятором ноутбук способен проработать до 8 часов. Мы же провели свои замеры с помощью хорошо знакомого приложения Battery Eater 2.70. В классическом режиме при яркости экрана в 100 кд/м² он продержался 283 минуты. В режиме чтения время работы составило 713 минут (больше 11 часов).

https://itc.ua/articles/obzor-kompaktno ... apad-100s/
главная его фишка питание 5в то есть можно записать любым павербанком мощностью от 3А
vitaliian
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