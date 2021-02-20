Не завжди велику автономність мають тільки дорогі моделі.
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Ноутбуки з гарною автономністю: топ-7 моделей на будь-який гаманець
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Додано: Нед 29 січ, 2023 11:43
Ноутбуки з гарною автономністю: топ-7 моделей на...
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Ноутбуки з гарною автономністю: топ-7 моделей на будь-який гаманець
Додано: Нед 29 січ, 2023 11:56
главная его фишка питание 5в то есть можно записать любым павербанком мощностью от 3А
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