Ноутбуки з гарною автономністю: топ-7 моделей на...
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Lenovo IdeaPad 100s-11iby оснащается несъемным двухячеячным Li-ion аккумулятором мощностью 31,92 Вт*ч и емкостью 8400 мА*ч. Как говорит производитель, с таким аккумулятором ноутбук способен проработать до 8 часов. Мы же провели свои замеры с помощью хорошо знакомого приложения Battery Eater 2.70. В классическом режиме при яркости экрана в 100 кд/м² он продержался 283 минуты. В режиме чтения время работы составило 713 минут (больше 11 часов).