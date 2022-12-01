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У кого більше: хто увійшов у
2023 з найвищим зростанням...

У кого більше: хто увійшов у 2023 з найвищим зростанням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:37

У кого більше: хто увійшов у 2023 з найвищим зростанням...

Пропонуємо до обговорення:
Війна та економічна криза в Україні змусила бізнес оптимізувати свої витрати, і у перші кілька місяців минулого року заробітні плати в деяких сферах різко впали.

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У кого більше: хто увійшов у 2023 з найвищим зростанням зарплати
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:37

Офтальмохірург 12 000 20 000 66,67%
єдиний хто випередив інфляцію на 10-15%
але це смішна цифра !!! де вони її взяли ??? до неї треба дописати нуль
справжня зарплата 200 000 грн \ міс у Офтальмохірурга

те саме про менеджера ЗЕД ... там реальна зарплата привязана до валюти


П’ятірка категорій з найбільшим приростом та зарплати в них

саме сумне що в цих категоріях немає тяжкого машинобудування та виробництва :cry: де зарплати ВПАЛИ
yama
 
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