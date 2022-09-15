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Finance.ua: Няня для инвестора:
что предлагает Украина

Finance.ua: Няня для инвестора: что предлагает Украина
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 05:49

Finance.ua: Няня для инвестора: что предлагает Украина

Пропонуємо до обговорення:
Интервью с исполнительным директором UkraineInvest Сергеем Цивкачем
В январе 2020 на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет создавать максимально комфортные условия для западных инвесторов. Речь идет о программе Investment nanny.

Ее суть заключается в том, что государство будет заключать отдельный контракт с каждым инвестором, который инвестирует в Украину значительную сумму.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 07:03

  D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Интервью с исполнительным директором UkraineInvest Сергеем Цивкачем
В январе 2020 на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет создавать максимально комфортные условия для западных инвесторов. Речь идет о программе Investment nanny.

Ее суть заключается в том, что государство будет заключать отдельный контракт с каждым инвестором, который инвестирует в Украину значительную сумму.

Дивися повний текст Няня для инвестора: что предлагает Украина

Що з умовами для внутрішніх інвесторів?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 07:38

  Investor_K написав:
  D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Интервью с исполнительным директором UkraineInvest Сергеем Цивкачем
В январе 2020 на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет создавать максимально комфортные условия для западных инвесторов. Речь идет о программе Investment nanny.

Ее суть заключается в том, что государство будет заключать отдельный контракт с каждым инвестором, который инвестирует в Украину значительную сумму.

Дивися повний текст Няня для инвестора: что предлагает Украина

Що з умовами для внутрішніх інвесторів?


внутришні вважаються виключно благодійниками :mrgreen:
cohan
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