Державна програма пільгової іпотеки «єОселя» має бути переформатована з метою фокусу на первинному ринку житла.
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Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати
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Додано: Пон 24 чер, 2024 23:02
Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати
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Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати
Додано: Пон 24 чер, 2024 23:02
А як бути з тими хто хоче купити хату в своєму рідному селі,там що будують новенькі будинки.
Додано: Чет 27 чер, 2024 17:02
дивні люди - дешеві кредити збільшують вартість житла на ринку. їм що - нове житло ще не достатньо дороге?
просто стимулювати кредитами покупцям можна - але при цьому вартість зростає приблизно на ті "пільгові" проценти
Додано: Чет 27 чер, 2024 17:27
Хотів додати: якщо розумно обмежать вартість квадрата, то може і буде стимуляція. Але там потрібно думати і обмеження повинне бути гнучким - через різні умови в регіонах. Бо зразу можна сказати, що ціна яка була нижчою за ліміт підскакує впритул до ліміту. ну і всілякі обхідні маневри треба з самого початку перекривати.
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