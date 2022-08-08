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Лютий — останній місяць стабільних
цін на нерухомість, —...

Лютий — останній місяць стабільних цін на нерухомість, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 20:47

Квартиры в Харькове и Одессе резко подорожали. Не так сильно как в Мариуполе и Угледаре, но все же))
Автор рассмешил даже мои тапки.
hazanovich_alexey
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