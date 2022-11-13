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В Мінцифри пояснили, як
хочуть провести перепис...

В Мінцифри пояснили, як хочуть провести перепис...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 07:25

В Мінцифри пояснили, як хочуть провести перепис...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації розробило методологію другого всеукраїнського перепису населення, який має бути проведено вже комбінованим методом, імовірно з застосуванням електронного сервісу держпослуг "Дія".

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В Мінцифри пояснили, як хочуть провести перепис населення з застосуванням \"Дії\" після війни
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 07:25

Нарешті щось розумне видали . А раніше тільки позорили своїми заявами, що у 21 столітті вони знову збиралися ганять людей з папірцями. Кількість населення можливо вирахувати по даних реєстрів, ІНН, системи по реєстрах виборців та по даним закладів освіти по неповнолітнім.

А от по структурі населення можна і через "Дію". Мене дуже цікавить національна структура населення України, а конкретно , скільки сьогодні себе назвуть тим поганим прізвиськом "русский"?

Підозрюю, що кремль очікує великий сюрприз.
sonmil_nik
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Модератори: Ірина_, Модератор

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