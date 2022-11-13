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В Мінцифри пояснили, як хочуть провести перепис...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 лют, 2023 07:25
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації розробило методологію другого всеукраїнського перепису населення, який має бути проведено вже комбінованим методом, імовірно з застосуванням електронного сервісу держпослуг "Дія".
Дивися повний текст В Мінцифри пояснили, як хочуть провести перепис населення з застосуванням \"Дії\" після війни
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R2
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Додано: Нед 12 лют, 2023 07:25
Нарешті щось розумне видали . А раніше тільки позорили своїми заявами, що у 21 столітті вони знову збиралися ганять людей з папірцями. Кількість населення можливо вирахувати по даних реєстрів, ІНН, системи по реєстрах виборців та по даним закладів освіти по неповнолітнім.
А от по структурі населення можна і через "Дію". Мене дуже цікавить національна структура населення України, а конкретно , скільки сьогодні себе назвуть тим поганим прізвиськом "русский"?
Підозрюю, що кремль очікує великий сюрприз.
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sonmil_nik
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Додано: Нед 12 лют, 2023 12:21
Бред.
Полстраны пенсионеров, какая может быть перепись в Дии?
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antey1969
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Додано: Нед 12 лют, 2023 13:02
antey1969 написав:Бред.
Полстраны пенсионеров, какая может быть перепись в Дии?
Півкраїни по дії інших вживу
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GALeon
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Додано: Нед 12 лют, 2023 13:07
Вже б краще по sim картах рахували...
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Дюрі-бачі
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