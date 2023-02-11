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Отримання повістки від роботодавця:
мобілізація в Україні

Отримання повістки від роботодавця: мобілізація в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:39

Отримання повістки від роботодавця: мобілізація в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Щоправда, порядок такого контролю не визначений (про це повідомляє організація з безоплатної правової допомоги «Юридична сотня»).

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Отримання повістки від роботодавця: мобілізація в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:39

День, когда на ЧП попытаются вручить повестку, будет зачастую последним, когда там видели сотрудника.
antey1969
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