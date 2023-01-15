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Майже всі біженці працездатного
віку у Польщі знайшли роботу

Майже всі біженці працездатного віку у Польщі знайшли роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:12

Майже всі біженці працездатного віку у Польщі знайшли роботу

Пропонуємо до обговорення:
Майже всі біженці працездатного віку з України, які виявили бажання працювати в Польщі, знайшли роботу.

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Майже всі біженці працездатного віку у Польщі знайшли роботу
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:12

В большинстве случаев она не соответствует фактическому уровню образования граждан Украины и ранее полученной профессиональной квалификации.

врут, еще как соответствует
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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