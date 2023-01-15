Майже всі біженці працездатного віку з України, які виявили бажання працювати в Польщі, знайшли роботу.
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Майже всі біженці працездатного віку у Польщі знайшли роботу
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Додано: Нед 12 лют, 2023 14:12
Майже всі біженці працездатного віку у Польщі знайшли роботу
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Майже всі біженці працездатного віку у Польщі знайшли роботу
Додано: Нед 12 лют, 2023 14:12
В большинстве случаев она не соответствует фактическому уровню образования граждан Украины и ранее полученной профессиональной квалификации.
врут, еще как соответствует
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