Три популярные схемы
Как вас могут обмануть на рынке криптовалют. Три самые распространенные схемы мошенничества.
Дивися повний текст Криптовалюты и мошенничество
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 13 лют, 2023 14:15
Finance.ua: Криптовалюты и мошенничество
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криптовалюты и мошенничество
Додано: Пон 13 лют, 2023 16:28
Пропоную ще одну актуальну тему:
Міскодінг – вид шахрайства у банківській мережі, що полягає у заміні призначення платежу. Застосовується для обману споживачів, переважно у сферах азартних ігор (казино, букмекери), криптообміну.
|