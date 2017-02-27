Shaman написав:я не кажу про вирівнювання торгового балансу, де ви це побачили. але поступовий девал стимулює внутрішнє виробництво ті придушує імпорт.
Фигня в том, что девал повышает стоимость всего импорта. В том числе и необходимого для внутреннего производства. И стимулирует он это очень косвенно. Для этого дела есть прямой инструмент, называется таможенные пошлины и передача средств от них дотации производителям (в т.ч. в виде возврата НДС экспортёрам). Только он честных людей требует
можна й так - але пошлини - це можуть використати й проти нас. а девал - це більш ринковий та природний механізм );
порівнювати ситуації треба дуже обережно. 00ті роки та зараз - зовсім різна ситуація по кількості долара в світі. якщо долар впаде на 40%, та ще й тарифи, то що буде з інфляцією в США? я пропоную девал на 10% - мені кажуть можливий гіпер - а тут 40%...
Shaman написав:кого лякає? валютних хом'яків? порівнювати ситуації треба дуже обережно.
Такий девал був би серйозним стресом для всіх. Але є і серйозніші загрози у "країні лідері демократичного світу"
Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц пояснив 24 Каналу, що США переживають глибоку кризу через руйнування "американської мрії". Загроза громадянської війни цілком серйозна. Особливо враховуючи кількість зброї. Демократи звинувачують республіканців, республіканці – демократів, але соціологія показує, що американці звинувачують всіх однаково. Країна розколота, – вважає Ліпсіц. https://24tv.ua/geopolitics/ssha-zanuri ... a_n2947954
