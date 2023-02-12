Польський портал з пошуку роботи в ІТ Just Join IT опублікував дослідження зарплат програмістів на місцевому ринку.
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Скільки заробляють програмісти в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 14 лют, 2023 14:33
Скільки заробляють програмісти в Польщі
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Скільки заробляють програмісти в Польщі
Додано: Вів 14 лют, 2023 14:34
трошки забули згадати у статті, що від пропонованої винагороди треба відняти податок у розмірі 12% або 32% в залежності від типу співпраці
Додано: Вів 14 лют, 2023 14:38
В Польщі середня зп іт спеціаліста є нижчою ніж в Україні. Вирівнювання іде за рахунок того що українці працюють через фірми посередники (які виконують бухгалтерські послуги за комісію).
Бояться іт спеціалістів валютних обмежень на зняття готівки, і те, що створивши компанію в Україні будуть платити 5% від обороту + 18 від прибутку (в польщі 7% податок до 80 тис злот + 200 злот комісія фірмі посереднику).
Це камінь в город депутатів
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