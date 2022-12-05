RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Український стартап створив
універсального робота, якого...

Український стартап створив універсального робота, якого...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:11

Український стартап створив універсального робота, якого...

Пропонуємо до обговорення:
Розробники української компанії Temerland представили універсальну безпілотну роботизовану платформу «Скорпіон 2».

Дивися повний текст
Український стартап створив універсального робота, якого можна використовувати для військових та цивільних потреб
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98737
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:11

Бойові роботи наших українських розробників чимось схожі на мініатюрні дрони із компютерного шутера "Frontlines: Fuel of War" (2008).
вектор
 
Повідомлень: 5
З нами з: 20.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Робота платіжного ринку в Україні під загрозою: платіжна...
R2 » П'ят 27 січ, 2023 21:18
2 249
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 січ, 2023 13:03
Hostage33
Податкова реформа: яких змін очікує український бізнес
R2 » Чет 19 січ, 2023 19:02
1 174
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 січ, 2023 19:02
5_10
Український ударний безпілотник пройшов низку...
R2 » Пон 05 гру, 2022 23:28
1 264
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2022 23:28
waldi_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (185)
15.02.2023 10:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron