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«Гривня – скоріше благо, ніж
недолік»: НБУ про перехід...

«Гривня – скоріше благо, ніж недолік»: НБУ про перехід...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:25

«Гривня – скоріше благо, ніж недолік»: НБУ про перехід...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів в інтерв’ю ЕП.

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«Гривня – скоріше благо, ніж недолік»: НБУ про перехід України на євро
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:25

"Гривня – скоріше благо, ніж недолік". Тільки одне питання: для кого добре?
Бо якщо в країні відмінять гривню, то на чому наші валютчики-качелісти будуть спекулювати? Це ж їхній заробіток, майже з повітря робити грошові надприбутки. Хто при своєму розумі просто так відмовиться від гривні, типу, як бджоли від меду. Тому для банкірів і валютних міняйлів це як манна небесна.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:56

Re: «Гривня – скоріше благо, ніж недолік»: НБУ про перехід..

Для чиновників звісно перевага: дефіцит бюджету - вмикаємо друкарський верстат і девальвуємо гривню
Дюрі-бачі
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