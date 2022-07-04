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Клієнтам банків запропонують ультракороткі вклади
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 лют, 2023 14:01
Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк робить невигідним для банків залучення коштів на поточні рахунки, тому банки намагатимуться залучити вільні кошти клієнтів у депозити хоча б на тиждень.
Дивися повний текст Клієнтам банків запропонують ультракороткі вклади
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R2
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Додано: Чет 16 лют, 2023 14:01
Подивимось на умови
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Investor_K
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:22
Ну клієнти перейдуть з банків в банку
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salvydas
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Додано: Суб 18 лют, 2023 20:31
Чи є факти реальних пропозицій?
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Investor_K
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Додано: Суб 18 лют, 2023 21:08
Investor_K написав:
Чи є факти реальних пропозицій?
от которых невозможно отказаться?
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cohan
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Додано: Суб 18 лют, 2023 21:14
cohan написав: Investor_K написав:
Чи є факти реальних пропозицій?
от которых невозможно отказаться?
Да. Патамушооченьвыгодно
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Investor_K
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Додано: Суб 18 лют, 2023 21:19
Investor_K написав: cohan написав: Investor_K написав:
Чи є факти реальних пропозицій?
от которых невозможно отказаться?
Да. Патамушооченьвыгодно
Да. Форвард банк
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vitaliian
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Додано: Суб 18 лют, 2023 21:20
Грешно сиеяться над усопшим.
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Investor_K
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