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Чи потрібні права для
водіння мопеда або скутера

Чи потрібні права для водіння мопеда або скутера
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 01:54

Чи потрібні права для водіння мопеда або скутера

Пропонуємо до обговорення:
У мотосвіті гуляє міф, що документи на мопед чи скутер не потрібні, якщо ви не будете виїжджати на трасу. Проте обидва види транспорту — повноцінні учасники дорожнього руху.

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Чи потрібні права для водіння мопеда або скутера
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 01:55

Давняя тема. И журналист сильно лукавит говоря, что в ПДД есть все ответы на этот вопрос. Что для механических ТС нужно возить с собой свои права, иметь номер и т.п. - с этим действительно всё понятно, да обычно вопросов и не вызывает. А вот двухколёсное с электродвигателем до 3 кВт - это по ПДД та ещё туманность. Про неё нет однозначного указания, что права обязательны, но нет и обратного. Поэтому в: "Транспорт с электродвигателем мощностью до 3 кВт не относится к механическому транспорту. Для вождения не требуется удостоверение" второе предложение никак из первого не следует. Во всяком случае в рамках ПДД. Но всем плевать.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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