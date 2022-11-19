Українські біженці, які прибули до Фінляндії, можуть оформити прописку для проживання в цій країні.
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Як біженцям з України отримати постійну прописку у Фінляндії
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Додано: Суб 18 лют, 2023 14:51
Як біженцям з України отримати постійну прописку у Фінляндії
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Як біженцям з України отримати постійну прописку у Фінляндії
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