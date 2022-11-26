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Більше половини вакансій вимагають знання англійської,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 лют, 2023 10:19
Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році багато хто з роботодавців переглянув свої основні вимоги до кандидатів на вакансії «білих комірців», тобто офісні позиції.
Дивися повний текст Більше половини вакансій вимагають знання англійської, але лише 5% кандидатів володіють нею (дослідження)
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R2
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Додано: Нед 19 лют, 2023 10:19
Як у вас 4.9+1.2 вийшло 5?
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ifuelen
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Додано: Нед 19 лют, 2023 16:21
какое у вас знание английского?
среднее
Галя может на английском спросить как пройти в библиотеку, а Валя может ответить только жестами
ну и я как-то в среднем между ними
а серьезно... уровень В2 без постоянного использования невозможен, а кто им пользуется постоянно? каждый пятый опрошенный? опрос был в аэропорту?
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nekefer
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Додано: Нед 19 лют, 2023 16:22
уровень С2 это уровень носителя, у нас таких нет@
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nekefer
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